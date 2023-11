Basket: Nba, Utah batte New Orleans sul filo di lana, Fontecchio segna 14 punti

Novembre 28, 2023

Salt Lake City, 28 nov. -(Adnkronos) – Vittoria casalinga per Utah (6-11) che supera 114-112 New Orleans (9-9) dopo una partita combattutissima che cambia padrone per ben 16 volte. Nell’ultimo minuto, però, nessuna delle due squadre sembra più in grado di segnare e alla fine la spuntano i padroni di casa seppur di misura. Per i Jazz ci sono i 16 punti e 10 assist di Jordan Clarkson e i 19 del rookie Keyonte George, partito in quintetto. New Orleans ha 26 punti da Zion Williamson e 25 da Brandon Ingram ma non riesce a completare la rimonta nel 4° quarto. Tra le fila della squadra di casa altra partenza in quintetto per Simone Fontecchio e altra ottima prova. L’azzurro gioca 28 minuti, segna 14 punti a cui aggiunge 4 rimbalzi, 2 assist e 2 palle rubate.