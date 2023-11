Basket: Nba, vittoria casalinga di Boston su New York grazie a super Tatum

Novembre 14, 2023

Boston, 14 nov. – (Adnkronos) – Ottava vittoria nelle prime dieci partite stagionali per i Boston Celtics (8-2) che, tra le mura amiche del TD Garden, superano 114-98 i New York Knicks (5-5). Tra i padroni di casa spicca la prova di Jayson Tatum, che dopo aver tirato 1/7 da tre infila quattro triple nell’ultimo quarto. I suoi punti saranno 17 nel solo 4° quarto, 35 in totale da aggiungere anche a 6 rimbalzi e 7 assist. Bene anche Jaylen Brown (22 punti) e Kristaps Porzingis (21). Tra i Knicks, privi di RJ Barrett, buone prove di Jalen Brunson (26 punti) e Julius Randle (25 punti e 9 rimbalzi).