Basket: Nba, Washington vince a Phoenix e interrompe una serie di 10 sconfitte

Dicembre 21, 2022

Phoenix, 21 dic. – (Adnkronos) – Colpo esterno degli Wizards (12-20), reduci da dieci sconfitte in fila e vincenti a sorpresa per 113-110 a Phoenix (19-13)contro un avversario complicato e senza Kristaps Porzingis a disposizione: ci pensa Kyle Kuzma, autore di 29 punti, sei rimbalzi e sei assist con 5/10 dall’arco, mentre Bradley Beal ne aggiunge 27 (di cui 25 dopo l’intervallo lungo), compresi i due tiri liberi che chiudono i conti a 14 secondi dalla sirena.

Con Devin Booker costretto a saltare la seconda gara in fila a causa di un infortunio a seguito della prestazione da 58 punti contro New Orleans, Phoenix si affida invano a un realizzatore inatteso come Landry Shamet – che fissa il suo nuovo massimo stagionale a quota 31 punti segnati e 5 assist, mettendo a referto il nuovo massimo in carriera con 9/16 dall’arco.

Ottimo anche l’impatto di Deandre Ayton, in super doppia doppia da 30 punti e 13 rimbalzi con 12/20 al tiro – buona parte delle volte imbeccato dagli assist di un Chris Paul da 12 e 11 assist.