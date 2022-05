Basket: parte countdown di 100 giorni per Europei a Milano

Maggio 24, 2022

Milano, 24 mag. (Adnkronos) – Dall’ultima volta a Roma, nel 1991, sono passati 31 anni. Gli Azzurri del basket tornano in Italia, questa volta a Milano: da oggi è partito il countdown di 100 giorni al via: l’Eurobasket Fiba 2022 sbarcherà in città, al Forum di Assago, dal 2 all’8 settembre con le gare di uno dei quattro gironi. “Ci sono tutti i presupposti per fare bene, il mondo sarà tutto qui. E il successo organizzativo è assicurato da Milano, speriamo di fare anche il risultato sportivo. La squadra è forte, speriamo lo sia anche in campo”, ha detto il presidente della Fip, Giovanni Petrucci, all’evento in Galleria Vittorio Emanuele, a Milano, dove è stato accesso il Countdown clock di Tissot, official timekeeper Fiba Eurobasket 2022.

L’orologio scandirà tutti i cento giorni che mancano alla prima palla a due del girone di Milano, che si aprirà ufficialmente il 2 settembre alle 14.15 con il match tra Ucraina e Gran Bretagna. Gli Azzurri esordiranno lo stesso giorno alle 21 contro l’Estonia, nazionale emergente e partner scelto dall’Italia per la promozione del girone di Milano. Completano il gruppo C Croazia e Grecia, che si affronteranno il 2 settembre alle 17. “Per la città è un’opportunità di promozione”, ha sottolineato l’assessora allo sport Martina Riva.

“Milano si appresta a diventare capitale dello sport con le Olimpiadi, e con gli Europei di settembre inizierà una stagione di grandi eventi sportivi che hanno anche un grande valore turistico Non possiamo perdere un secondo per promuovere questa città”. La vendita dei biglietti (sono ancora disponibili su eurobasket.basketball) è iniziata a fine dello scorso anno: “Sta andando abbastanza bene, anche se la dinamica è iniziata meglio all’estero, forse in Italia facciamo di più all’ultimo. Ci sono degli incentivi per tesserati, sportivi. L’Estonia, in particolare, ci assicurerà un flusso turistico importante”, hanno spiegato in conferenza stampa.