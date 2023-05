Basket: playoff Nba, Boston sbanca Philadelphia e si porta in vantaggio per 2-1

Maggio 6, 2023

Philadelphia, 6 mag. -(Adnkronos) – I Boston Celtics si impongono in trasferta per 114-102 a Philadelphia su Sixers e si portano in vantaggio per 2-1 nella serie di semifinale della Eastern Conference Nba. Gara-3 inizia con la consegna del premio di Mvp da parte del commissioner Adam Silver nelle mani di Joel Embiid ma finisce con i Sixers che da quelle mani si vedono scippare via il fattore campo guadagnato con la vittoria a Boston all’esordio della serie. Il finale decide la partita, con i Sixers a -5 dopo una tripla di De’Antony Melton ma Brogdon glaciale nel rispondere anche lui ad tre per il 100-92 e Al Horford infilare un altro canestro dall’arco per chiudere i conti (17 con 5/7 da tre per l’ala dei Celtics).

I tre minuti finali della gara appartengono anche a Jayson Tatum che, da solo, fa meglio di tutti i Philadelphia 76ers. Il n°0 biancoverde segna infatti 7 dei suoi 27 punti negli ultimi 180 secondi, con una tripla, un canestro dal campo e due liberi, senza mai sbagliare, mentre i Sixers mettono assieme 6 punti in tutto e soccombono in casa davanti al proprio pubblico. Tatum chiude in doppia doppia con anche 10 rimbalzi (e 5 assist e 2 recuperi) e con 10/20 dal campo (con 3/11 da tre) e 4/5 ai liberi.

A completare il ‘cinquantello’ di coppia ci pensano in casa Celtics i 23 di Jaylen Brown, che non segna mai da tre (0/4) ma è perfetto in lunetta (7/7) e finisce con 8/18 dal campo aggiungendo però alla sua prestazione anche 7 rimbalzi e 5 assist. Bene come al solito anche Malcolm Brogdon dalla panchina, autore di 15 punti, gli stessi segnati da Marcus Smart.

Il fresco MVP NBA è l’unico a salvarsi del tutto nella gara-3 di Philadelphia. Embiid chiude con 30 punti, 13 rimbalzi e 4 stoppate, con 9/19 dal campo e 11/12 dalla lunetta ma ha poco aiuto dai suoi compagni e deve vedersela tutta sera con i raddoppi aggressivi di Boston. “Ho ricevuto poco palla – dice a fine gara – non tanto per tirare ma per riaprire sui miei compagni smarcati: con tutti questi raddoppi dovevamo sfruttare di più questa tattica”.

Così non è stato in parte anche perché i compagni di Embiid non sono stati all’altezza di una gara del genere. In primis James Harden, che dopo il 2/14 di gara-2 ha replicato un’altra pessima prestazione al tiro, da 3/14 per 16 punti. Il suo 5/28 nelle ultime due gare è la peggior percentuale al tiro sue due gare consecutive di tutta la sua carriera, regular seaon e playoff, con almeno 20 conclusioni prese.

Fa quasi peggio Tyrese Maxey, titolare di un orrendo 4/16 al tiro per 13 punti, mentre Tobias Harris si limita a 6 tiri in tutta la partita (3 segnati) e dalla panchina Melton e George Niang sono gli unici due giocatori in doppia cifra, rispettivamente con 14 e 10 punti. Philadelphia tira oltre il 43% di squadra dall’arco ma solo 15/51 da due punti.