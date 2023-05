Basket: playoff Nba, Butler trascina ancora Miami, New York ko 109-101 e Heat sul 3-1

Maggio 9, 2023

Miami, 9 mag. – (Adnkronos) – I Miami Heat vincono 109-101 in casa sui New York Knicks e si portano in vantaggio per 3-1 nella serie di semifinale della Easter Conference Nba. Ora la squadra della Florida ha tre match-point per volare in finale contro la vincente tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers. Non ha funzionato tutto per Miami, eppure anche stavolta hanno trovato il modo di vincere. Gli errori al tiro nel quarto periodo sono stati decisivi: Miami sbaglia 12 dei primi 15 tiri ma New York non ne approfitta. A 4:40 dalla fine due liberi di Brunson portano i Knicks a -6 e fanno tremare il Kaseya Center, ma lo svantaggio non si ricuce e Miami riesce a controllare nel finale.

La rimonta dei Knicks passa inevitabilmente dalle mani di Jalen Brunson, che firma una prestazione di tutto rispetto da 32 punti conditi 11 assist e 4 rimbalzi. Il numero 11 dei Knicks segna e fa segnare (prima volta in doppia cifra con gli assist in carriera in postseason), riuscendo a portare New York in vantaggio due volte durante la partita. Tuttavia il suo sforzo non è stato sufficiente per stendere i solidi Miami Heat: “È una battaglia tutta in salita, ma ci proveremo”, ha dichiarato Brunson a fine partita

Nelle fila dei padroni di casa altra serata eccezionale per Jimmy Butler che chiude con una doppia doppia da 27 punti e 10 assist (con 6 rimbalzi). Insieme a Bam Adebayo (doppia doppia anche per lui), il numero 22 ha condotto gli Heat alla vittoria di gara-4, portando Miami a una vittoria di distanza dalla terza finale di conference degli ultimi quattro anni: “Abbiamo un obiettivo chiaro e credo che saremo in grado di portarlo a termine” ha detto a fine match.