Basket: playoff Nba, Davis trascina i Lakers alla vittoria in trasferta sui Warriors in gara-1

Maggio 3, 2023

San Francisco, 3 mag. -(Adnkronos) – I Los Angeles Lakers sbancano il Chase Center di San Francisco per 117-112 e si portano sull’1-0 nella serie di semifinale della Western Conference Nba contro i Golden State Warriors. Gli ospiti giocano una gara di grande energia per tre quarti e mezzo approfittando delle fatiche dei Warriors al primo turno contro Sacramento. Poi però nel quarto periodo i padroni di casa confezionano un parziale di 14-0 e pareggiano la contesa, salvo poi arrendersi in un finale in cui non riescono più a segnare. Il miglior giocatore in campo è senza dubbio Anthony Davis: 30 punti, 23 rimbalzi, 5 assist e 4 stoppate con 11/19 al tiro e 8/8 ai liberi per il lungo dei Lakers, che con quattro giorni di riposo alle spalle vola in giro per il campo e cambia ogni tiro degli Warriors, contribuendo al loro pessimo 41% nei tiri da due punti, chiudendo l’area a doppia mandata.

LeBron James gestisce i tempi e le energie, centellinando le azioni “da LeBron James” e distribuendole in giro per la partita, tra cui una stoppata nei momenti finali della partita su Steph Curry e un coast-to-coast a un minuto dalla fine che regala il +3 ai Lakers con un tiro libero conquistato di forza. Per lui alla fine ci sono 22 punti, 11 rimbalzi, 4 assist e 3 stoppate pur non tirando bene (9/24 al tiro di cui 1/8 da tre). Ottime anche le prove delle guardie per i Lakers: sia D’Angelo Russell che Dennis Schröder chiudono a quota 19 punti mettendo pressione alla difesa degli Warriors, contribuendo al 46.7% con cui i gialloviola tirano dal campo nonostante un brutto 6/25 dalla lunga distanza di squadra. Austin Reaves è il quinto giocatore in doppia cifra con 10 punti, mentre Jarred Vanderbilt lascia tutta la sua energia in campo con 8 punti, 6 rimbalzi, 2 assist, 2 recuperi e 2 stoppate.

Un po’ rallentati dalle fatiche della serie contro i Kings, i Warriors si svegliano solo quando finiscono sotto di 14 nel quarto periodo, confezionando un parziale di 14-0 grazie a Steph Curry (27 punti, 6 rimbalzi, 6 triple e 3 assist pur con 10/24 al tiro), Klay Thompson (25 con 6 triple ma 9/25 al tiro) e Jordan Poole (21 con 6/11 da tre). Quest’ultimo però sbaglia una tripla pazza da 9 metri che avrebbe dato il pareggio ai suoi a 9.7 secondi dalla fine, senza cercare un tiro migliore.