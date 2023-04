Basket: playoff Nba, Garland trascina Cleveland in gara-2 contro New York e serie sull’1-1

Aprile 19, 2023

Cleveland, 19 apr. – (Adnkronos) – Cleveland vendica il ko casalingo subito in gara-1 contro New York si impone 107-90 in gara-2 e riporta la serie di primo turno dei playoff della Eastern Conference Nba in parità sul punteggio di 1-1. Basta e avanza il primo tempo ai Cavaliers per mettere in chiaro le cose contro i Knicks: decisivo il 34-17 di parziale nel secondo quarto, che mette in discesa una ripresa a senso unico in cui anche New York aveva già la testa proiettata al Madison Square Garden e a gara-3. A cambiare per i Cavs è stato prima di tutto l’impatto di Darius Garland, ben diverso da quello visto al debutto playoff: il giovane talento di Cleveland segna 26 dei suoi 32 punti nel primo tempo e trascina la squadra dell’Ohio grazie al 6/10 dall’arco e ai sette assist, mentre Donovan Mitchell viaggia in doppia doppia da 17 e 13 passaggi vincenti. Il 13 è anche il numero della serata di Evan Mobley (per punti e rimbalzi), mentre Caris LeVert ne aggiunge 24 in uscita dalla panchina. Resta poco da salvare ai Knicks da una partita chiaramente scappata via di mano nel giro poco: Julius Randle è il miglior realizzatore dei suoi con 22 punti e otto rimbalzi, mentre sono 20 i punti realizzati da Jalen Brunson e 14 con 13 tiri da RJ Barrett: a condannare New York sono soprattutto le palle perse, che portano a Cleveland 19 punti nel solo secondo quarto e ben 27 nella prima metà di gara (numeri che non si vedevano dal 2009). Con questo gap, difficile pensare di restare a galla