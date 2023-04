Basket: playoff Nba, Grizzlies in ansia per Morant, è in dubbio per gara-2 contro i Lakers

Aprile 19, 2023

Memphis, 19 apr. – (Adnkronos) – Sarà una decisione che verrà presa a ridosso della palla a due, prima è difficile fare valutazioni riguardo lo stato di forma e il pieno recupero dall’infortunio della stella di Memphis Ja Morant – che ancora soffre di dolori alla mano destro, stando a quanto raccontato da coach Taylor Jenkins che ha provato il più possibile a mantenersi sul vago nel corso delle interviste post allenamento. Gli esami ai raggi X sono risultati negativi scongiurando guai più gravi, mentre analisi più approfondite hanno messo in luce il riaggravarsi di un problema di cui Morant aveva sofferto lo scorso 7 aprile nel match contro Milwaukee. Insomma, la caduta sul parquet in gara-1 contro i Los Angeles Lakers (poi persa dai Grizzlies) potrebbe portarsi dietro un bel po’ di conseguenze per Memphis, anche se l’All-Star della testa di serie numero 2 a Ovest spera di esserci: “I miglioramenti sono evidenti nelle ultime ore”, spiega l’allenatore di Memphis. “Sta guarendo, anche quando si tratta di palleggiare e tirare con la mano destra. Tutto però dipenderà dal riposo e da come si sveglierà prima della partita”. La decisione quindi arriverà soltanto a ridosso della palla a due di un match diventato cruciale per Memphis, che non può più commettere passi falsi dopo aver perso il fattore campo contro i gialloviola: il rischio è quello di restare fuori dalla postseason pochi giorni dopo aver iniziato.