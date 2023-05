Basket: playoff Nba, Harden show e Philadelphia pareggia sul 2-2 con Boston

Maggio 8, 2023

Philadelphia, 8 mag. -(Adnkronos) – I Philadelphia 76ers supera 116-115 i Boston Celtics pareggiando sul 2-2 la serie di semifinale della Eastern Conference Nba. Ci vuole un tempo supplementare per decidere gara-4. Philadelphia va anche a +15 ma Jayson Tatum (1/9 e 2 punti nel primo tempo) entra in gara e guida la rimonta dei suoi prima che un parziale di 10-0 nel 4° quarto porti i Celtics addirittura in vantaggio. James Harden impatta sul 107-107 e Smart sbaglia alla sirena: è overtime. Nei secondi finali del supplementare alla tripla di Tatum risponde quella decisiva di Harden, prima che il canestro di Smart arrivi fuori tempo massimo.

Dopo una gara-1 da 45 punti e due partite sottotono con pessime percentuali, Harden torna a essere l’ago della bilancia che decide la partita con una gara semplicemente sensazionale. “Il Barba” chiude a quota 42 punti con un ottimo 16/23 al tiro (e 6/9 dall’arco) ma ci aggiunge anche 9 assist, 8 rimbalzi, 4 recuperi e perde un solo pallone in 47 minuti di pallacanestro davvero disputata ad altissimo livello. Anche le cifre dell’Mvp Nba Joel Embiid sono di tutto rispetto: i suoi punti sono 34, i rimbalzi 13 e come al solito il centro di Philly va tanto in lunetta, con 15 liberi tentati e 12 realizzati (80%). Meno preciso dal campo, dove tira solo 11/26 e nel finale viene anche stoppato due volte da Al Horford, quando si intestardisce a cercare la soluzione individuale da fermo contro il n°42 dei Celtics.

Boston ha un inizio di gara straordinario da parte di Jaylen Brown, che segna 12 dei primi 14 punti dei Celtics e finisce a quota 23; al contrario Tatum parte malissimo (1/9 e due punti nella prima metà di gara) ma chiude con 24, 18 rimbalzi, 6 assist e 4 stoppate, mentre Marcus Smart è il terzo giocatore di Boston oltre i venti punti con 21 (e 4 triple), mentre un ottimo Malcolm Brogdon si ferma a 19 con 8 rimbalzi e 5/8 dalla lunga distanza.