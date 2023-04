Basket: playoff Nba, Sacramento batte Golden State in gara-2, campioni in carica sotto 2-0

Aprile 18, 2023

Sacramento, 18 apr. -(Adnkronos) – Seconda vittoria consecutiva per Sacramento che supera 114-106 Golden State e si porta sul 2-0 nella serie di primo turno dei playoff della Western Conference Nba. I Kings rimangono avanti per tre quarti di partita e resistono a ogni tentativo di rimonta dei Warriors, tornata due volte in parità nel quarto finale ma incapace di completare il sorpasso. Sul 95-95 a 5:30 dalla fine, i californiani segnano 6 punti in fila e rimangono sempre avanti nel punteggio, infliggendo ai campioni in carica il primo 0-2 in una serie di playoff addirittura dal 2007 — quindi ben prima dell’era di coach Steve Kerr e del trio Stephen Curry-Klay Thompson-Draymond Green. I protagonisti in casa Sacramento sono sempre loro, i due All-Star Domantas Sabonis e De’Aaron Fox. Il primo cancella la brutta prestazione di gara-1 lasciando tutto in campo, chiudendo alla fine con 24 punti, 9 rimbalzi e 4 assist con 8/12 tanto dal campo quanto ai liberi; il secondo sale di livello nel quarto finale e chiude con 24 punti, 5 rimbalzi, 9 recuperi e 4 assist, ma chiudono in coppia cifra anche Harrison Barnes (18), Kevin Huerter (15), Davion Mitchell (14).

Gli Warriors non riescono a capitalizzare su una serata da 9/38 dall’arco dei loro avversari, pagando a caro prezzo le 20 palle perse di squadra e soprattutto i 26 falli commessi, a testimonianza delle difficoltà difensive nel contenere i Kings. Curry chiude con 28 punti e 6 assist, ma anche lui non è al suo meglio con 3/13 da tre; lo accompagnano i 22 punti di Andrew Wiggins (partito in quintetto, ma anche lui 2/8 dall’arco dopo l’1/8 di gara-1) e i 21 di Thompson, anche se il colpevole numero uno rischia di essere ancora Green. L’episodio chiave arriva a 7 minuti dalla fine di gara-2. Rimasti incastrati dopo una lotta a rimbalzo, Sabonis per terra si aggrappa alla gamba destra di Green, il quale in tutta risposta va a pestare energicamente il costato del lituano. Gli arbitri hanno punito Sabonis con un fallo flagrant di tipo 1 e Green con uno di tipo 2, provocando la sua espulsione dal match. Per lui 8 punti, 4 rimbalzi, 5 assist ma anche 5 palle perse e 5 falli, lasciando da soli i suoi in una gara fondamentale.