Basket: Pozzecco, ‘esperienza all’Asvel mi aiuterà anche con la Nazionale’

Ottobre 26, 2023

Lione, 26 ott. – (Adnkronos) – “Sono contento, devo ringraziare Petrucci che è uno dei migliori manager sportivi che abbia incontrato. E’ qualcosa che andrà a beneficio anche del mio ruolo di ct”. Lo dice a Sky Sport Gianmarco Pozzecco all’indomani dell’ufficialità del suo doppio ruolo: oltre a fare il ct dell’Italia allenerà il club francese dell’Asvel Villeurbanne. “Vivo tutto con grande pathos, arrivando dal nulla a gestire il Mondiale è stato duro -aggiunge il 51enne coach goriziano-. Mi giocavo tutto in pochi giorni. E’ un’opportunità che vivo con grande entusiasmo e che mi aiuterà a gestire anche l’azzurro con il Pre-olimpico. Virtus all’esordio? Il destino ha voluto che incrociassi gli italiani, domenica giochiamo con lo Strasburgo di Cancellieri e Alberani. Sarà un derby per me, ma devo focalizzarmi su altro. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare per migliorare la squadra, non ci sarà spazio per le emozioni. L’inizio è importante, sono due appuntamenti che rispetteremo”.