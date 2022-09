Basket: preparatore Williamson, ‘è in una forma fisica fantastica’

Settembre 20, 2022

New Orleans, 20 set. -(Adnkronos) – L’estate di Zion Williamson si è svolta lontana dai riflettori, a Fort Lauderdale, in Florida. La mattina sveglia alle 5 e subito il primo allenamento. Nel pomeriggio un’altra sessione, fino alle 7 di sera. Questo per otto settimane consecutive, associato a una nuova rigidissima dieta. Lo ha svelato Jasper Bibbs, il suo strength and conditioning coach, un passato agli Utah Jazz (per cinque anni) e un presente che lo vede dedicato anima e corpo a ridare all’ala dei Pelicans lo smalto fisico perduto.

“È in una forma fisica fantastica. Non è mai stato un atleta migliore di quanto lo sia oggi”, ha dichiarato Bibbs a “The Athletic”. Spiegando nel dettaglio il lavoro fatto in estate con il n°1 di New Orleans. “Ci siamo concentrati sul peso, sulla massa grassa del suo corpo, diminuendone i valori ma allo stesso tempo mantenendo, e in alcuni casi aumentando, la sua flessibilità, la forza fisica e la potenza. Zion ha un’abilità incredibile nel cambiare direzione senza sacrificare velocità e questa già rara abilità non fa che migliorare quando può controllare meglio il suo corpo, cosa che oggi gli è possibile”.

L’entusiasmo di Bibbs è musica per le orecchie dei tifosi dei Pelicans, che sperano di ritrovare al via della stagione proprio il giocatore dipinto dal suo trainer: “Non ho mai visto un giocatore Nba della sua stazza avere questo tipo di velocità ed esplosività unita a un controllo totale del suo corpo. Si tratta davvero di un talento generazionale”. Per questo era stato la prima scelta assoluta al suo Draft, per questo New Orleans punta tutto su di lui per recitare da protagonista dopo anni difficili.