Basket: preseason Nba, Banchero trascina Orlando al successo su Memphis

Ottobre 12, 2022

Orlando, 12 ott. – (Adnkronos) – Paolo Banchero convince nel successo per 109-105 dei suoi Orlando Magic contro i Memphis Grizzlies, dimostrando di aver iniziato a scaldare sul serio i motori in vista di una stagione che partirà tra 7 giorni. Il 19enne di Seattle con passaporto italiano sfodera una prestazione da 17 punti e 9 rimbalzi con 6/9 al tiro. La tripla che decide il match dal palleggio la manda a bersaglio Franz Wagner a 31 secondi dalla sirena, autore di 14 punti, 10 rimbalzi e 7 assist – uno dei leader tecnici di un quintetto tutto in doppia cifra e che vuole finalmente iniziare a vincere. Memphis invece può sorridere grazie ai 33 punti di Desmond Bane – incontenibile con il suo 11/18 al tiro in 32 minuti, utili a mandare a bersaglio anche quattro delle sei triple tentate. Più impreciso Ja Morant, che prova ad aggredire la partita tentando ben 24 conclusioni, ma senza trovare mai il bersaglio da lontano (0/6 dall’arco) e chiudendo con 23 punti e 4 assist.