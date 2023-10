Basket: preseason Nba, facile vittoria di Boston su New York trascinata da Tatum

Ottobre 18, 2023

Boston, 18 ott. – (Adnkronos) – I Boston Celtics sconfiggono 123-110 in casa i New York Knicks in un match di preseason Nba. Coach Thibodeau risparmia la trasferta a Massachussets ai suoi titolari e i padroni di casa ne approfittano, toccando il +27 già nel primo tempo senza più voltarsi indietro, forti di un eccellente 23/52 da tre punti di squadra. Nessun Celtic rimane in campo per più di 30 minuti, ma a Jayson Tatum bastano e avanzano per mettere a segno 28 punti con 8 rimbalzi, seguito dai 20 di Kristaps Porzingis e i 17 di Jaylen Brown. Il migliore per i Knicks è Quentin Grimes con 22 (7/12 dalla lunga distanza).