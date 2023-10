Basket: preseason Nba, Gallinari torna in campo con Washington

Ottobre 11, 2023

Washington, 11 ott. -(Adnkronos) – Danilo Gallinari torna in campo dopo il grave infortunio al ginocchio di oltre un anno fa con la maglia degli Washington Wizards in un match della preseason Nba, dove i capitolini superano agevolmente 145-82 i Cairns Taipans, squadra australiana alle prese con una serie di defezioni che li ha costretti a schierare solo nove giocatori. Il 35enne azzurro è sembrato già in ottime condizioni chiudendo con 15 punti in poco più di 16 minuti, tirando 5/7 dal campo di cui 3/4 dalla lunga distanza e 2/2 ai liberi, con 4 rimbalzi, 3 assist e 1 recupero per arrotondare le sue cifre.