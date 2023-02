Basket: qualificazioni mondiali, l’Italia vince 72-68 in Spagna

Febbraio 26, 2023

Caceres, 26 feb. – (Adnkronos) – L’Italia torna a vincere in Spagna dopo diciotto anni e lo fa 72-68 nel match che chiude le qualificazioni ai Mondiali 2023. Azzurri che chiudono a pari punti con la squadra di coach Sergio Scariolo, pareggiano anche il doppio confronto dopo il -4 subito a Pesaro, ma scivolano in seconda posizione nel girone a causa della differenza punti complessiva con gli iberici. E’ un’impresa che fa sognare in vista del torneo, con i sorteggi previsti ad aprile e il via per fine agosto, in diretta su Sky Sport e in streaming su Now.

Nel match disputato a Caceres avvio piuttosto freddo dell’Italia, che sparacchia da fuori (1/7) ma resta agganciata grazie a una buona solidità sotto i tabelloni (16-13). La Spagna prova a scappare, ma gli azzurri alzano un muro in difesa e con un parziale di 13-2 firmato da Caruso, Casarin e Diouf nel finale di 2° quarto, mettono la freccia proprio prima dell’intervallo lungo (29-33 al 20′). Pozzecco perde Spissu per un colpo alla spalla, ma trova canestri ed energia dai giovani Casarin e Visconti, che firmano il massimo vantaggio sul +12.

La Spagna prova a reagire, ma l’Italia è decisamente più reattiva e arriva al 30′ avanti 44-52. Caruso è incontenibile sotto canestro, gli azzurri tentano l’allungo definitivo, ma la squadra di Scariolo non molla e rientra fino al -7 a due minuti dalla sirena (60-67). Nel finale è Mannion, fino a quel momento piuttosto in ombra, a prendere in mano la squadra e a trascinarla alla vittoria 68-72.