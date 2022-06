Basket: Tatum, ‘ci abbiamo provato con tutte le nostre forze, sconfitta dura da accettare’

Giugno 17, 2022

Boston, 17 giu. – (Adnkronos) – “Non abbiamo giocato con il giusto equilibrio, io per primo. Troppe palle perse, avremmo sicuramente potuto fare meglio ma quello che so per certo è che ci abbiamo provato con tutte le nostre forze. Arrivare fin qui e restare a mani vuote è dura, ma questo non farà che alimentare la nostra voglia di rivincita l’anno prossimo”. La stella dei Boston Celtics Jayson Tatum commenta così la sconfitta contro i Golden State Warriors nelle finali Nba. Tatum, in conferenza stampa al termine di gara-6, viene poi interrogato sullo stato della sua spalla, per capire se e quanto ha influenzato la sua deludente partita. “È stata solo una serata storta. Operarmi in estate? No, non credo”, una risposta che vuole essere rassicurante ma che non esclude al 100% la possibilità che il giocatore debba invece sottoporsi a un intervento chirurgico.