Basket: team Usa domina Porto Rico nella prima amichevole verso il Mondiale

Agosto 8, 2023

Las Vegas, 8 ago. – (Adnkronos) – Facile vittoria per team Usa contro Porto Rico nella prima partita d’avvicinamento ai Mondiali. Sul parquet della T-Mobile Arena di Las Vegas la squadra allenata da Steve Kerr si è imposta per 117-74 mettendo in mostra una buona condizione fisica e un’intesa promettente tra quelle che sono le sue stelle designate. Il quintetto iniziale schierato da Kerr ha visto in campo Jalen Brunson, Anthony Edwards, Mikal Bridges, Brandon Ingram e Jaren Jackson Jr.. Nel corso della gara hanno trovato spazio tutti i giocatori a roster, con l’eccezione di Josh Hart, tenuto a riposo precauzionale. Pur considerando il valore modesto dell’avversario, Team USA ha vinto e convinto, divertendo anche alcuni degli ospiti speciali a bordo campo.

Edwards (15 punti, 4 assist) ha guidato il gruppo dei giocatori in doppia cifra, che oltre agli altri quattro in quintetto ha coinvolto anche Cam Johnson e Bobby Portis. Ottimi segnali anche da Tyrese Haliburton (12 assist) e Austin Reaves, che con i suoi 9 punti, tutti segnati nel primo tempo, si è guadagnato l’apprezzamento, via social, di LeBron James, suo compagno ai Los Angeles Lakers. Team Usa è ora atteso da una serie di sfide ben più significative contro Slovenia e Spagna, il 12 e 13 agosto a Malaga, e quindi volerà ad Abu Dhabi dove incontrerà Grecia e Germania il 18 e il 20 agosto. Tutto in vista del debutto ai Mondiali in programma il 26 agosto contro la Nuova Zelanda a Manila.