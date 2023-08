Basket: team Usa soffre contro la Spagna ma si impone 98-88 in un test pre-mondiale

Agosto 14, 2023

Malaga, 14 ago. – (Adnkronos) – Doveva essere il primo vero test difficile per Team Usa verso il mondiale e così è stato. Perché la Spagna fa subito capire di fare sul serio, chiude in vantaggio il primo quarto e soprattutto quando Jaren Jackson Jr. riposa in panchina i lunghi di coach Scariolo (in particolare i due Hernangomez) fanno male sotto canestro. Team USA però reagisce da squadra vera vincendo 29-17 il secondo quarto, con un parziale di 9-3 per finire il primo tempo, con una poderosa schiacciata di Anthony Edwards seguita da una di Austin Reaves che mandano le squadre in spogliatoio per il 55-45 all’intervallo. Il vero protagonista del primo tempo è Jalen Brunson, infallibile al tiro con 7/7 e già titolare di 16 punti (nettamente miglior marcatore a metà gara).

Solo che il Team USA si “dimentica” di rientrare in campo, subisce un 9-0 di parziale in avvio di terzo quarto e la partita si riapre completamente. La Spagna mette anche la testa avanti: il sorpasso arriva sul 65-64 che diventa anche 68-64 su una tripla dell’eterno Rudy Fernandez. Ma lì arriva la reazione che coach Kerr probabilmente apprezza più di tutto: 9-1 per gli Usa, che si riprendono in mano la partita ma che devono aspettare il quarto quarto (iniziato sopra di un solo punto) per vincerla.

Decisive le giocate nell’ultima frazione di Anthony Edwards ma anche di Austin Reaves, mentre Brunson chiude la serata senza mai sbagliare dal campo (9/9) e con 22 punti all’attivo. Il 98-88 finale sancisce la terza vittoria su tre per Team Usa che ora vola ad Abu Dhabi per due altre amichevoli, contro Grecia e Germania. Prima di fare sul serio a partire dal 25 agosto, data di inizio del Mondiale.