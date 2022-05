Maggio 23, 2022

Roma, 23 mag. – (Adnkronos) – “Sport significa rispetto, educazione, crescita per i ragazzi. La violenza non è accettabile mai, tanto più se a esercitarla è un allenatore su di un’atleta 17enne. Quella di Rieti rappresenta una pagina vergognosa per il Basket, diseducativa ed esecrabile”. Così su Twitter il deputato del Movimento 5 stelle Simone Valente.