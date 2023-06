Basket: Wembanyama conferma i piani estivi, ‘prima la Summer League, poi i Mondiali’

Giugno 22, 2023

New York, 22 giu. – (Adnkronos) – Victor Wembanyama, sicura prima scelta del Draft Nba di questa notte (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Nba alle 2.00 in lingua originale e repliche in italiano) da parte dei San Antonio Spurs, ha dichiarato in conferenza stampa che quest’estate giocherà nella Summer League per la sua futura franchigia, più probabilmente quella di Las Vegas e non quella di Sacramento. Wembanyama ha anche chiarito che “sicuramente non giocherò tutte le partite, perché ho avuto una lunga stagione prima e devo giocare anche dopo. Per il numero di partite, bisognerà vederlo con la mia futura franchigia”.

L’accenno del francese agli impegni futuri riguarda i Mondiali di Indonesia, Filippine e Giappone che si svolgeranno dal 25 agosto al 10 settembre — sempre in diretta su Sky Sport — dove sarà una delle stelle della selezione transalpina, una delle favorite alla vittoria finale sotto la guida di Vincent Collet, suo allenatore al Metropolitains 92 nella passata stagione. Tra i convocati potrebbe esserci anche Bilal Coulibaly, anche lui in odore di scelta al Draft (si parla addirittura di Lottery) dopo la stagione passata insieme in Francia:

“Essere di nuovo compagni di squadra con lui sarebbe fantastico. Sarebbe uno dei migliori inizi per la sua carriera e per la mia. Gioca ad alto livello; quest’anno ha giocato contro avversari lontani anni luce da quello che stanno facendo gli altri prospetti. Credo che sarà tra le prime cinque scelte” ha concluso Wembanyama azzardando un salto davvero imprevedibile, visto che Coulibaly è dato dai vari Mock Draft attorno alla scelta numero 13 in mano ai Toronto Raptors.