Basket: Wembanyama rinuncia ai mondiali, ‘sacrificio necessario’

San Antonio, 26 giu. -(Adnkronos) – Wembanyama cambia idea e, contrariamente a quanto precedentemente annunciato, sceglie di non prender parte alla spedizione mondiale della nazionale francese ai Mondiali in programma dal prossimo 25 agosto. La notizia sorprende e sicuramente non fa piacere alla federazione francese, che contava sulla presenza della primissima scelta all’ultimo Draft Nba per affrontare con ambizioni da titolo il prossimo mondiale. “Non sarebbe realistico e neppure prudente per la mia salute”, ha spiegato il neo-giocatore dei San Antonio Spurs. “Spero che la gente lo capisca: è una decisione frustrante anche per me, perché la nazionale resta al centro dei miei piani futuri – e spero, nel corso della mia carriera, di poter vincere più titoli possibili. Ma oggi credo che questo sia un sacrificio necessario”, ha raccontato a L’Equipe.

Determinante – nel far cambiare idea al giovanissimo talento francese – non il parere dello staff medico degli Spurs (almeno a quanto assicura lui) quanto un rapido calcolo dell’elevato numero di partite che, partecipando ai Mondiali, Wembanyama avrebbe dovuto sopportare: 170 nell’arco di due stagioni, tra quelle giocate con i Metropolitans 92 in Francia (62), le 82 della prossima stagione regolare Nba e l’idea di poter essere a disposizione per la nazionale transalpina per le Olimpiadi di Parigi 2024. “Mi voglio concentrare su questo: la mia prima stagione con gli Spurs e le Olimpiadi in casa della prossima estate”.