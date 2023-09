Basket: Wembanyama, ‘vincerò il titolo Nba, so che succederà’

Settembre 22, 2023

San Antonio, 22 set. -(Adnkronos) – Non ci sono molti dubbi sul fatto che l’ingresso di Victor Wembanyama in Nba sia accompagnato da aspettative che, in epoca recente, trovano paragone solo con quanto accaduto a LeBron James nel 2003. Il francese, dal canto suo, non sembra avere alcuna intenzione di evitare il clamore o mitigare l’attesa che lo circondano. A poche settimane dal suo esordio con la maglia dei San Antonio Spurs, previsto per il prossimo 25 ottobre nella gara interna contro i Dallas Mavericks, Wembanyama ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano “L’Équipe” in cui, oltre a confermare la sua presenza con la nazionale alle Olimpiadi di Parigi 2024, si è lanciato in previsioni piuttosto ambiziose circa la sua carriera nella Nba. “Non è certo un segreto che vincere l’anello sia difficile, ma avrò pazienza perché so che succederà” ha esordito la prima scelta al Draft 2023. Nel corso dell’intervista, poi, Wembanyama si è detto conscio del fatto che, per come funzionano i meccanisimi che regolano gli equilibri in Nba, arrivare a quell’obiettivo nei primi anni di carriera sarà complicato, ma questo per lui pare non essere un problema. “Non vincere nei miei primi anni nella lega non rappresenta un ostacolo a diventare un Hall of Famer o a vincere cinque titoli più avanti”. Wembanyama, quindi, ha le idee chiare su ciò che l’aspetta nei prossimi anni e, come sempre, sarà il parquet a stabilire se la sua sarà stata arroganza oppure semplice consapevolezza dei propri mezzi.