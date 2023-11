Basket: Zanetti, ‘felice per la mia Virtus Bologna, stiamo avendo risultati incredibili’

Novembre 6, 2023

Bologna, 6 nov. – (Adnkronos) – “Sono felice per la società, stiamo avendo risultati incredibili. Essere primi in Eurolega mancava da anni e siamo in testa anche nel campionato. Siamo più che soddisfatti”. Lo dice il patron della Virtus Segafredo Bologna, Massimo Zanetti, intervenendo a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento. “Giocare ogni due giorni è faticoso, lo abbiamo visto nell’ultima sconfitta subita a Cremona, dove i giocatori sono scesi in campo forse un po’ troppo rilassati. L’obiettivo resta quello di arrivare ai playoff di Eurolega, sarebbe già un grande risultato”, aggiunge Zanetti.