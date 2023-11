Basket: Zanetti, ‘momento felice per Bologna, è una città che sente e vive lo sport’

Novembre 6, 2023

Bologna, 6 nov. – (Adnkronos) – “È un momento felice per la nostra città in ambito sportivo. Noi siamo primi, la Fortitudo è in testa nel campionato di A2 e il Bologna sta facendo un grande campionato. Questa è una città sportiva, che sente e vive lo sport”. Così il patron della Virtus Segafredo Bologna Massimo Zanetti al microfono de “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento. “Io sono felice della Virtus e cerco di mantenerla forte. Con il calcio ho chiuso, anche perché questo nuovo modo moderno di giocare mi addormenta. Sono vecchia maniera, non apprezzo tutti questi passaggi all’indietro al portiere. Mi diverto molto di più guardando il basket”, aggiunge Zanetti.