Bayer-Roma, Mourinho: “Non siamo favoriti, Dybala c’è”

Maggio 17, 2023

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Scaramantico zero, bookmakers zero, favorito zero”. A parlare è Josè Mourinho durante la conferenza stampa in vista della semifinale di ritorno di Europa League prevista domani tra Bayer Leverkusen e Roma.”Quando si arriva in semifinale si ha il 25% di possibilità di vincere ed il 50% di arrivare in finale. Questa è la mia scaramanzia che si trasforma in pragmatismo. Sarà lunga domani. Dybala e Smalling titolari? Possono giocare”.

“Se l’Europa League fosse solo per chi inizia in questa competizione l’avremmo già vinta”, aggiunge con una stoccata in particolare alla Juventus. “Massimo rispetto per il Bayer, siamo 1-0 all’intervallo e manca tutto il secondo tempo. Ha molto più valore essere qui con una squadra costruita per l’Europa League rispetto ad una che iniziava in Champions. Noi – afferma – con quella di domani saremo a 14 partite. Ma tutto questo è teoria, conta solo la gara di domani”.

Capitolo futuro: “Non voglio pensare né alla finale né al futuro. Il focus è solo sulla semifinale di domani. Non penso al passato, alle vecchie finali, penso solo al presente. Penso più agli altri che a me stesso, vorrei questa finale per i ragazzi che sono incredibili ed i tifosi, veramente straordinari. Il gruppo sta dando tutto – prosegue – ci sono stati momenti difficili ma questi ragazzi meritano tanto. Dobbiamo fare una partita straordinaria”, conclude il portoghese.