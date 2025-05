Bayesian: arrivata a Porticello la gru galleggiante Hebo 10, recupero in 10 giorni**

8 Maggio 2025

Palermo, 8 mag. (Adnkronos) – E’ arrivata poco fa a Porticello (Palermo) la Hebo Lift 10 la gru galleggiante che dovrà sollevare nei prossimi giorni il Bayesian, il veliero affondato al largo di Porticello la notte del 19 agosto del 2024. Nei giorni scorsi era arrivata sul luogo del naufragio la Hebo Lift 2, la piattaforma galleggiante che aiuterà la gru a riportare a galla l’imbarcazione affondata. Nel naufragio sono morte sette persone, tra cui il magnate inglese Mike Lynch. Con quasi 6 mila tonnellate di stazza lorda la Hebo 10 è una delle gru marittime più potenti d’Europa.

Secondo quanto fa sapere Tmc Marine, la società di consulenza marittima che si occupa del recupero, il Bayesian affiorerà entro 12 giorni. Il veliero è intatto, secondo le ultime notizie. Marine, il progetto di recupero e’ in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Gli specialisti a bordo della Hebo Lift 2 hanno predisposto otto punti di ancoraggio (quattro per ciascuna nave) che saranno usati dalle 2 navi gru per l’operazione di recupero. Prima del recupero saranno posizionate delle imbracature di sollevamento in acciaio sotto il Bayesian che, insieme ad altri dispositivi di sollevamento, garantiranno il mantenimento in sicurezza del superyacht. Una volta completate le operazioni, si procederà al distacco dell’ampio sartiame della nave, dell’albero di 72 metri, del boma, delle crocette e delle vele, per garantire che gli altri lavori possano procedere in sicurezza. Una volta staccate, queste attrezzature saranno temporaneamente stoccate sul fondale marino e recuperate dopo che lo scafo del Bayesian sara’ stato sbarcato a Termini Imerese. Gli specialisti hanno gia’ recuperato il boma-tender, mentre il boma principale e la randa dovrebbero essere recuperati entro la fine della settimana. A seconda dei progressi in loco e delle condizioni meteo marine, spiegano, il Bayesian verra’ sollevato, tra circa 10-12 giorni. Il superyacht verra’ accuratamente riposizionato in posizione verticale e riportato in superficie, con l’acqua di mare pompata fuori all’interno di un’area di contenimento dell’inquinamento prima di essere successivamente trasferito in porto”.

Come dice Marcus Cave, responsabile dell’Architettura Navale e direttore di TMC Marine: “Dopo aver assemblato queste imponenti navi di recupero e il relativo equipaggio, che ci forniscono capacita’ di sollevamento e altre essenziali, stiamo facendo buoni progressi. Un’accurata valutazione della nave e della posizione ha confermato che il Bayesian rimane intatto sul fondale marino. Cio’ significa che la nostra metodologia di recupero e il piano di protezione ambientale sono ancora appropriati. Ora possiamo procedere con il lavoro di separazione dell’attrezzatura, dell’albero, dell’ancora e delle altre attrezzature associate, mentre procediamo sistematicamente verso operazioni di sollevamento e recupero in totale sicurezza”.