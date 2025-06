Bayesian: consulente Procura, ‘da domani ricomincia attività, recupero a fine giugno’**

10 Giugno 2025

Palermo, 10 giu. (Adnkronos) – “Da domani ricominciano le attività” della società per il recupero del Bayesian, il veliero affondato lo scorso agosto a Porticello (Palermo). Il sollevamento della imbarcazione, che giace a 49 metri di profondità, è “previsto per la fine di giugno”. Lo ha detto Alessandro Biriaco, l’ingegnere consulente tecnico della Procura di Termini Imerese (Palermo) lasciando la Capitaneria di porto di Palermo, dopo il briefing sul nuovo cronoprogramma per il recupero del veliero. Sempre da domani si lavora anche sul taglio dell’albero, che però verrà eseguito da robot, senza la presenza di sub, dopo la morte del sub olandese, avvenuta alcune settimane fa. “Oggi abbiamo discusso di fatti operativi- dice ancora Biriaco – La questione era quella di mettere al corrente le parti. La questione tecnica non viene sovvertita”.