Bayesian: legale famiglia cuoco, ‘sollevamento barca previsto il 27 giugno’**

10 Giugno 2025

Palermo, 10 giu. (Adnkronos) – “Dal momento in cui inizieranno con il lavoro per il recupero del Bayesian, cioè domani, al sollevamento della imbarcazione, passeranno sedici giorni, salvo complicazioni. Quindi non prima del 26 o il 27 giugno dovrebbe essere portata a secco a Termini Imerese”. Lo ha detto l’avvocato Mario Bellavista, il legale della famiglia di Recaldo Thomas, il cuoco di bordo del Bayesian morto nel naufragio dell’agosto 2024 a Porticello (Palermo). “Noi abbiamo chiesto di fare degli accertamenti prima che iniziano le operazioni – dice – perché ci è stata descritta la possibilità che si danneggi parte della imbarcazione, noi vogliamo sapere come è oggi, soprattutto la parte delle eliche. Vogliamo sapere se ci sono spaccatura e solo dopo inizieranno le operazioni. Ma sarà tutto molto rapido”.