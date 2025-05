Bayesian: legale vedova cuoco, ‘a prua ci sono alcuni portelloni aperti’**

7 Maggio 2025

Porticello (Palermo), 7 mag. (Adnkronos) – “Ci sono alcuni portelloni del Bayesian aperti, sono stati descritti dai consulenti. Quelli che certamente sono aperti, sono a prua. Poi non si sa se c’è quello sopra coperta, perché al momento è coperto dal tendalino. Gli altri non sappiamo se sono aperti o chiusi, o se si sono chiusi nell’affondamento”. Lo ha detto l’avvocat Mario Bellavista, legale della vedova di Recaldo Thomas, il cuoco del Bayesian,morto nel naufragio dell’agosto del 2024. “Le ipotesi sono ampie e noi stiamo aspettando dei riscontri per farci una idea più vicina alla realtà”, dice. Bellavista ha poi parlato delle “schede elettroniche con i dati grezzi”. “Ognuno di noi con i consulenti farà le proprie analisi- dice abbiamo chiesto di potere avere tutta la documentazione che ci verrà messa a disposizione a giugno. Sono gli hard disk della nave. Schede di memoria, non saprei come definirle”.