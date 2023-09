Bce: Barelli (Fi), ‘contrari a continui aumenti su costo denaro’

Settembre 15, 2023

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Noi siamo stati sempre contrari all’aumento del costo del denaro da parte della Bce perché si riverbera negativamente sugli investimenti delle aziende e dei cittadini che vanno sempre più in difficoltà. Riteniamo che in questa fase, con le avvisaglie di incremento del costo del petrolio e di una congiuntura mondiale – in cui però l’Italia è in una situazione migliore rispetto a quella in cui di trovano altri Paesi europei – un ulteriore incremento del costo del denaro sia totalmente negativo”. Cosi Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, interviene a Omnibus.

“Sugli extraprofitti innanzitutto ricordo che stare in una coalizione non significa stare in una caserma, noi abbiamo sottolineato che il decreto fatto ad agosto era viziato da alcuni aspetti e abbiamo ricordato che attraverso un dialogo con il sistema bancario non si sarebbe creato questo problema che a livello internazionale, con i 9 miliardi persi in borsa nella giornata del decreto, è stato valutato negativamente. Sul principio di far partecipare il sistema bancario alla crescita del Paese in un momento così delicato siamo tutti d’accordo, sul metodo adottato no e nei prossimi giorni ritengo verrà elaborata una soluzione ligia alle norme e agli interessi dei cittadini, dell’esecutivo e del sistema bancario”, conclude Barelli.