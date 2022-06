Giugno 10, 2022

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – L’intervento della Bce sull’aumento dei tassi “creerà nuove difficoltà alle famiglie. Abbiamo tutti gli ingredienti per una miscela esplosiva, dopo 2 anni di pandemia non possiamo permetterci una recessione sulla pelle di famiglie e imprese”. Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, nelle dichiarazioni in un punto stampa a Taranto.