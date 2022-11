Bce: de Guindos, ‘avanti con aumento tassi, possibile breve recessione tecnica’**

Novembre 8, 2022

Roma, 8 nov. – (Adnkronos) – “Continueremo ad aumentare i tassi fino a un livello che garantisca che l’inflazione ritorni in linea” con la stabilità dei prezzi, ma “tale livello dipenderà dai dati che riceveremo, dall’evoluzione dell’inflazione, dalle condizioni economiche, dalla domanda e dai prezzi dell’energia”. Lo afferma in un’intervista a Politico Luis de Guindos, Vice-Presidente della Bce, spiegando che “il tasso neutro è un concetto teorico molto interessante. Ma non penso che sia molto utile per la definizione delle politiche perché non è osservabile e si muove nel tempo”.

De Guindos spiega poi che “a mio avviso, c’è un’alta probabilità che la crescita nel quarto trimestre di quest’anno sia negativa. È probabile che la crescita negativa trimestre su trimestre continui nel primo trimestre del 2023, il che significa che dovremmo affrontare una recessione tecnica. Tuttavia, non credo che sarà molto profonda”.