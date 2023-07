Bce: deciso nuovo rialzo da 25 punti, tasso depositi al 3,75%

Luglio 27, 2023

Roma, 27 lug. – (Adnkronos) – Nessuna sorpresa dall’ultima riunione prima della pausa estiva del Consiglio direttivo della Bce che ha deciso di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento: i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale saranno così innalzati rispettivamente al 4,25%, al 4,50% e al 3,75%, con effetto dal prossimo 2 agosto. Alla base della decisione – si sottolinea nel comunicato finale della riunione del board – “le prospettive di inflazione, la dinamica dell’inflazione di fondo e l’intensità della trasmissione della politica monetaria”.

“Gli andamenti osservati dopo l’ultima riunione confermano l’aspettativa che l’inflazione si ridurrà ulteriormente nel resto dell’anno, ma si manterrà su un livello superiore all’obiettivo per un prolungato periodo di tempo. Sebbene alcune misure mostrino segnali di allentamento, l’inflazione di fondo resta nel complesso elevata. I passati incrementi dei tassi di interesse continuano a trasmettersi con vigore: le condizioni di finanziamento si sono inasprite nuovamente e frenano in misura crescente la domanda, che rappresenta un fattore importante per riportare l’inflazione all’obiettivo” conclude il Consiglio.