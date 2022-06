Bce: Della Vedova, ‘Salvini che grida al complotto è parte del problema Italia’

Giugno 11, 2022

Roma, 11 giu (Adnkronos) – “Quando Salvini parla di ‘attacco all’Italia’ da parte della Bce, dovrebbe sapere che le sue sparate iperboliche avranno come unico effetto quello di peggiorare la situazione dell’Italia. Le condizioni della politica monetaria stanno cambiando ovunque e sono destinate a cambiare anche nell’area euro. L’Italia resta un paese con un altro debito pubblico, e quindi strutturalmente più fragile”. Lo afferma il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova.

“Per cambiare le cose non serve gridare ai complotti inesistenti, ma abbandonare le politiche sbagliate come i prepensionamenti di quota cento e spingere sulle riforme, comprese giustizia e concorrenza per rilanciare la crescita. L’idea che alle prossime elezioni, dopo il Governo Draghi, vi sia una possibilità di vittoria del centrodestra che grida al complotto della Bce anziché rimboccarsi le maniche -conclude Della Vedova- rende l’Italia più a rischio”.