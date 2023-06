Bce: in nuove stime 2023 inflazione al 5,4%, Pil rivisto al ribasso a +0,9%**

Giugno 15, 2023

Roma, 15 giu.-(Adnkronos) – Inflazione ancora elevata e Pil rivisto al ribasso. Sono le indicazioni delle nuove stime macroeconomiche diffuse dal Consiglio direttivo della Bce. In base alle nuove proiezioni di giugno, gli esperti dell’Eurosistema si attendono che l’inflazione complessiva si attesti in media al 5,4% nel 2023, al 3,0% nel 2024 e al 2,2% nel 2025. La Bce osserva come “gli indicatori delle pressioni di fondo sui prezzi rimangono elevati, sebbene alcuni di essi mostrino timidi segnali di attenuazione”.

Rivista al rialzo anche la stima per l’inflazione ‘core’, cioe’ al netto della componente energetica e alimentare, che nel 2023 dovrebeb collocarsi al 5,1%, per poi ridursi al 3,0% nel 2024 e al 2,3% nel 2025. Gli esperti della Bce hanno poi rivisto lievemente al ribasso le proiezioni per l’espansione economica per quest’anno e il prossimo, indicando ora un tasso di crescita dello 0,9% nel 2023, dell’1,5% nel 2024 e dell’1,6% nel 2025.