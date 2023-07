Bce: in secondo trim. criteri prestiti sempre più rigidi per banche Eurozona**

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. -(Adnkronos) – Nel secondo trimestre i criteri sui prestiti bancari dell’area dell’euro si sono ulteriormente inaspriti: lo segnala l’indagine periodica della Bce che sottolinea come la percentuale netta di banche che ha segnalato un irrigidimento degli standard è stata del 14%, inferiore rispetto al trimestre precedente (27%) . L’Eurotower evidenzia come la stretta netta cumulata dall’inizio del 2022 è stata “sostanziale” e i risultati dell’indagine mostrano un “significativo indebolimento della dinamica dei prestiti”. L’8% delle banche ha irrigidito ulteriormente le condizioni standard per la concessione di mutui e il 18% quelli per i prestiti alle famiglie e per il credito al consumo.

Alla base di questo fenomeno “la maggiore percezione del rischio legata alle prospettive economiche e alla situazione specifica del mutuatario, la minore tolleranza al rischio e l’aumento del costo di finanziamento delle banche” legati al rialzo dei tassi. Peraltro per il terzo trimestre del 2023, le banche dell’area dell’euro prevedono un ulteriore, seppur più moderato, netto inasprimento dei criteri di concessione del credito sui prestiti alle imprese mentre dovrebbero restare invariati quelli per l’erogazione di mutui. Meno pressioni infine sono attese per il credito al consumo.