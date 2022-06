Bce: Lagarde a mercati, ‘chi dubita di nostra determinazione si sbaglia di grosso’**

Giugno 20, 2022

Roma, 20 giu. – (Adnkronos) – “Chiunque dubitasse della nostra determinazione” di lottare contro i rischi di frammentazione della Bce “si sbaglierebbe di grosso”. E’ un monito alla ‘whatever it takes’ quello formulato dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, nell’audizione in corso presso la commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento europeo. tuttavia, davanti all’incalzare delle domande sullo strumento anti-frammentazione sul quale l’Eurotower ha iniziato a lavorare. “Sarà efficace e proporzionale” assicura la Lagarde che però anticipa agli europarlamentari l’inutilità di ulteriori domande sul tema: “Rispetto le vostre domande ma oggi non risponderò: stiamo lavorando sui diversi punti”, si limita a dire.