Bce: Lagarde, comunicazione è cruciale per gestire politica monetaria**

Settembre 4, 2023

Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Comunicare in modo efficace la politica monetaria” è “sempre impegnativo” per una banca centrale “soprattutto dopo che negli ultimi 12 mesi quelle delle economie avanzate hanno inasprito la loro politica monetaria. Ma non dovrebbero esserci dubbi: non si tratta solo di definire la politica giusta, dobbiamo anche parlarne nel modo giusto”. Lo evidenzia la presidente della Bce Christine Lagarde in un intervento organizzato a Londra dall’European Economics & Financial Centre. Infatti, ha aggiunto, “è proprio quando l’opinione pubblica presta maggiore attenzione che le banche centrali dovrebbero fornire una comunicazione chiave per garantire che le aspettative di inflazione rimangano saldamente ancorate”.