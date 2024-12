Bce: Lagarde, Consiglio ha discusso taglio da 50 punti ma su 25 decisione unanime**

12 Dicembre 2024

Roma, 12 dic. – (Adnkronos) – “In questo ultimo consiglio direttivo del 2024 abbiamo riconosciuto non la ‘missione compiuta’ nella lotta contro l’inflazione ma che comunque questa è sulla strada verso il nostro obiettivo del 2%. E questo ci ha dato fiducia per decidere il taglio giusto” da 25 punti sul quale “tutti i membri sono stati d’accordo”. Lo rivela la presidente della Bce Christine Lagarde nella conferenza stampa post- consiglio direttivo, aggiungendo che in effetti “ci sono state discussioni su un possibile taglio da 50 punti ma alla fine tutti sono stati d’accordo su un taglio da 25 punti”.