Bce: Lagarde, Consiglio ritiene prematuro discutere di taglio tassi

Gennaio 25, 2024

Roma, 25 gen. – (Adnkronos) – “Nel Consiglio direttivo c’è stato un consenso nel ritenere prematuro discutere di un taglio dei tassi adesso”. Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde nella conferenza stampa post-Consiglio. “Nelle decisioni restiamo legati ai dati in arrivo” ha aggiunto. E i dati – ha osservato la Lagarde – mostrano che “i costi spedizione e consegna delle merci stanno aumentando, così come le tariffe e i dazi”, anche per via delle tensioni geopolitiche come quella legata alla crisi del Mar Rosso

“Dobbiamo essere cauti” ha osservato ricordando le indicazioni di altre istituzioni come l’Fmi sui pericoli legati a queste crisi: “Se quella del Mar Rosso dovesse svilupparsi potrebbero derivarne rischi aggiuntivi con problemi sui trasporti” globali, ha concluso.