Bce: Lagarde, Euro ha mantenuto promesse stabilità, sovranità e solidarietà**

Maggio 24, 2023

Roma, 24 mag. – (Adnkronos) – “L’euro è stata la risposta” ai cambiamenti degli anni Novanta, nel mondo post-guerra fredda, è stato pensato per “offrire agli europei stabilità, sovranità e solidarietà ed ha mantenuto queste promesse”. Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde nel discorso alla cerimonia per celebrare i 25 anni della Banca Centrale Europea a Francoforte, ricordando come anche grazie “alla nostra unione monetaria, siamo stati in grado di resistere a tutto e uscirne un po’ più forti ogni volta”.

Sul fronte della stabilità, ricorda la Lagarde, “tassi di cambio stabili, il mercato unico – e l’impegno per la pace che rappresenta – non solo è sopravvissuto; ha prosperato. Si può solo immaginare quanto sarebbe stato allettante il protezionismo se la possibilità di svalutazioni competitive non fosse stata sradicata”.

“In secondo luogo, l’euro ha accresciuto la nostra sovranità, consentendoci di essere padroni del nostro destino economico e di impostare la politica monetaria di cui l’Europa ha bisogno per prezzi stabili e crescita sostenuta. Infine l’euro ha creato solidarietà all’interno dell’Europa. Ha fornito un simbolo di unità attraverso tempi incredibilmente difficili e la motivazione per sostenersi a vicenda nelle ore più buie. E per questo – ha concluso la presidente dell’Eurotower – continuano ad aderire nuovi Paesi”.