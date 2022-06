Bce: Lagarde, ‘non ci aspettiamo effetto immediato rialzo tassi su inflazione’**

Giugno 9, 2022

Roma, 9 lug. – (Adnkronos) – “Non ci aspettiamo un effetto immediato sull’inflazione del primo rialzo dei tassi; non possiamo attenderci conseguenze già il 22 luglio, ma queste sono decisioni che hanno un impatto di lungo termine”. Lo spiega la presidente della Bce Christine Lagarde nella conferenza stampa che segue la riunione del Consiglio direttivo. La Lagarde ricorda che “i costi di finanziamento sono già notevolmente aumentati e il segnale che diamo oggi continuera’ ad avere effetto su questo” processo. Il rialzo dei tassi atteso a luglio “non è un passo in avanti ma un percorso” in “un viaggio”, spiega: “vogliamo indicare a chi crea le aspettative dei mercati che siamo determinati a raggiungere il nostro target del 2%” di inflazione nel medio termine. La presidente della Bce spiega quindi che nella riunione di oggi “abbiamo deliberatamente scelto di non affrontare il tema del ‘tasso neutrale’ ” ovvero di quale sia il livello dei tassi che non stimola né frena l’inflazione.