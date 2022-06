Bce: Lagarde, ‘non seguiremo ciecamente rating agenzie’**

Giugno 20, 2022

Roma, 20 giu. – (Adnkronos) – La Bce è pronta a ripristinare “i vecchi parametri” di valutazione dei diversi paesi, ma “se necessario, possiamo distaccarci dal quadro di riferimento: se invece dovesse essere necessario non applicare” qualche elemento di valutazione “noi lo faremo come abbiamo fatto con la Grecia. In ogni caso non seguiamo ciecamente i rating delle agenzie”. Lo sottolinea la presidente della Bce, Christine Lagarde, nell’audizione in corso presso la commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento europeo