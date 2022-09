Settembre 8, 2022

Roma, 8 set. -(Adnkronos) – Per l’Eurozona “i rischi sono al ribasso soprattutto nel breve termine: una guerra duratura in Ucraina resta un principale elemento di rischio ma la fiducia potrebbe peggiorare ulteriormente mentre i prezzi di cibo ed energia resteranno elevati”. E’ lo scenario fatto dalla presidente della Bce Christine Lagarde nella dichiarazione finale del Consiglio Direttivo, in cui evidenzia anche il peso sulle prospettive legato a “aspettative di inflazione più elevate”.