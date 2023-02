Bce: Lagarde, ‘sui tassi non abbiamo ancora toccato il tetto’

Febbraio 2, 2023

roma, 2 feb. – (Adnkronos) – Con i rialzi “non abbiamo ancora toccato il tetto” dei tassi necessari per raggiungere gli obiettivi : “sappiamo che non abbiamo concluso la nostra azione”. Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa dopo la prima riunione del 2023 del Consiglio Direttivo, ribadendo la volontà di ‘stay the course’, ovverso di andare avanti con i rialzi. Nella riunione del Consiglio Direttivo – aggiunge – “c’è stata una buona discussione improntata a continuità e coerenza” e la decisione è stata adottata con un “consenso molto ampio”, ma non unanime. Peraltro, ricorda la Lagarde, “a dicembre eravamo stati chiari che servivano rialzi significativi”. Quanto all’annuncio dell’intenzione di procedere a un nuovo rialzo da 50 punti a marzo, “intenzione è una parola forte: non è irrevocabile ma è comunque forte”.