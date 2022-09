Settembre 8, 2022

Roma, 8 set. – (Adnkronos) – “Monitoriamo attentamente il cambio dell’euro e abbiamo notato la sua svalutazione soprattutto rispetto al dollaro ma non abbiamo un obiettivo” che possa spingere la Bce a intervenire. Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio direttivo. La Lagarde ha riconosciuto come la svalutazione della moneta unica “ha comunque un impatto sull’inflazione”.