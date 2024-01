Bce; lancia stress test contro cyber-attacchi a banche

Gennaio 3, 2024

Roma, 3 gen. – (Adnkronos) – Gli attacchi informatici sono una minaccia sempre più concreta per il sistema bancario: per questo nel 2024, la Banca Centrale Europea condurrà uno stress test sulla resilienza informatica su 109 banche vigilate direttamente dall’Eurotower. L’esercizio – si spiega da Francoforte – valuterà il modo in cui le banche rispondono e si riprendono da un attacco informatico, piuttosto che la loro capacità di prevenirlo. Nello scenario previsto dello stress test, il cyber-attacco riesce a interrompere le operazioni commerciali quotidiane della banca. Le banche testeranno quindi le misure di risposta e di recupero, compresa l’attivazione di procedure di emergenza e piani di emergenza e il ripristino della normale operatività. Le autorità di vigilanza valuteranno successivamente in che misura le banche potranno far fronte a tale scenario.

Nell’ambito dell’esercizio, 28 banche saranno sottoposte a una valutazione approfondita durante la quale presenteranno ulteriori informazioni su come hanno affrontato l’attacco informatico. Questo campione copre diversi modelli di business e aree geografiche per fornire una valutazione significativa del sistema bancario dell’area dell’euro e garantire un coordinamento efficiente con le altre attività di vigilanza.

I dati raccolti – si spiega dalla Bce – verranno utilizzati per la valutazione complessiva sulla vigilanza nel 2024 e saranno discussi con ciascuna banca nell’ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale che dovrà valutare il profilo di rischio individuale di ogni istituto. I principali risultati dell’esercizio saranno comunicati nell’estate del 2024.