Bce: Lane, ‘rialzo dicembre non sarà ultimo ma non c’è più ragione aumento 75 pb’**

Novembre 21, 2022

Roma, 21 nov. – (Adnkronos) – “Non credo che quello di dicembre sarà l’ultimo aumento dei tassi” ma “oggi non c’è più la base per considerare un aumento molto ampio, come 75 punti base”. Lo afferma il capo economista della Bce Philip Lane in un’intervista spiegando che “è troppo presto per guardare in avanti a febbraio, marzo, maggio o giugno del prossimo anno e avere una solida opinione” su un eventuale stop. “Non siamo ancora al punto” in cui vengono rispettate le condizioni che la Bce si è data per una fine degli aumenti, aggiunge.